Le imprese controllate dal governo cinese riforniscono Mosca L’accusa e i sospetti

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’amministrazione Biden sostiene di avere la prova di come alcune società statali cinesi stiano fornendo supporto alla Russia nello sforzo bellico in Ucraina. Funzionari statunitensi anonimi citati da Bloomberg non hanno voluto entrare nel dettaglio, ma si sono limitati a dire che questo sostegno consisterebbe in assistenza economica e militare “non letale”. Il fatto è che la Cina, così facendo, starebbe aggirando le sanzioni imposte dagli Usa e alleati alla Federazione Russa in seguito all’invasione. Ilha sempre giocato sul filo del rasoio. Se da un lato ha preso le distanze dasu questioni come l’utilizzo di armi nucleari nel conflitto e si è spesso proposto come mediatore tra le due parti, d’altro canto non ha mai ufficialmente condannato l’invasione (anzi, in sede Onu si è astenuta) e ha continuato a ...