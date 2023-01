Le Iene | le anticipazioni di martedì 24 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nuovo appuntamento con24, in prima serata su Italia1, un nuovo appuntamento con “Le”condotto da Teo Mammucari e Belén Rodriguez, accompagnati, come sempre, dai due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio: l’attrice Margherita Laterzache ha da poco rilasciato un’intervista in cui denuncia che il «Mee Too in Italia non è mai iniziato», parlando di molestie sul lavoro; il giovanissimo rapper napoletano Geolier(all’anagrafe Emanuele Palumbo, ndr.), già al centro della scena musicale nazionale; Luce Caponegro, in passato nota come attrice porno con lo pseudonimo di Selen, che racconta del rapporto con il suo passato e del percorso di maturazione e crescita che ha vissuto; Stefano Savi, l’uomo sfregiato per un drammatico scambio di persona dalla “coppia dell’acido” nel 2014 che parla della sua ...