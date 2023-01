Le Amate Terre di Anna Rosati ad Art City Bologna

Leggi su ildenaro

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. L’Occhio di Leone torna adove, dal 2 al 5 febbraio torna Artefiera. Anche quest’anno la più longeva fiera dell’arte italiana e non solo, si apre alla città con l’undicesima edizione del progetto Art, il progetto di alleanza culturale nato dalla collaborazione tra Comune diFiere per affiancare con mostre, eventi e iniziative speciali l’annuale svolgimento di Artefiera e proporre un’originale esplorazione di musei, gallerie e luoghi d’arte ...