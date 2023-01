Lazio | Sarri incerto sul futuro | la situazione

Corriere dello Sport

Che ne pensa delladi'Difficile dare un giudizio definitivo. Non lo so, ha tanti alti ma anche momenti difficili. Fa prestazioni importanti poi, invece, perde con squadre, almeno sulla ...Per me questa è la partita più difficile' Per Tare la rosa è da Champions, perarrivare tra le prime quattro sarebbe miracoloso. Lei con chi sta 'Nella vita tutto è possibile. La, come ... Lazio, Sarri e il messaggio a Lotito sul mercato: "Poche rotazioni, manca qualcuno" Sono passati 275 giorni, come ricorda la consueta rassegna stampa di Radiosei, dall'ultima sfida casalinga della Lazio contro il Milan. Era la passata stagione, il primo anno di Sarri e, ...[themoneytizer id=”99064-6] Numero 77 sulle spalle e 200 presenze centrate contro il Bologna in Coppa Italia. Sesta stagione con la Lazio per Adam Marusic, nazionale montenegrino, che nel suo curricl ...