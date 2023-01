Lazio-Milan | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ile isudi, match valido per la diciannovesima giornata di. Si chiude l’intero girone di andata e si tratta di una partita spartiacque per la lotta alle primissime posizioni in classifica: chi riuscirà a vincere allo stadio Olimpico nella super sfida tra i biancocelesti e i rossoneri? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di martedì 24 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.

...30 Bologna - Cremonese 1 - 1 20:45 Inter - Empoli 0 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:15 Fulham - Tottenham 0 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Valencia - UD Almería 2 - 2 CALCIO - SERIE A 20:45...Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra(19giornata:) HERNANDEZ: affaticamento muscolare BALLO TOURÉ: operato alla spalla dopo una lussazione. Rientra a ...Oggi martedì 24 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis, entrerà nel vivo con la disputa dei primi quarti di finale. Menu decisamente i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...