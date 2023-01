Lazio-Milan | non solo la difesa | Pioli preoccupato anche dall’attacco

Intanto in campo il posticipo trachiuderà l'ultima giornata del girone d'andata, con l'Inter a sorpresa ko a San Siro contro l'Empoli nel match di lunedì sera. Gli aggiornamenti del 24 ...Non è escluso che questa sera, durante la partita di campionato, i dirigenti rossoneri incontrino quelli giallorossi per provare a fare dei passi in avanti. Zaniolo: il Tottenham di ...

Probabili formazioni di Lazio-Milan Sky Sport

Lazio, Felipe Anderson contro il Milan cerca il quarto gol di fila Corriere dello Sport

Inzaghi più sicuro, Pioli con il suo jolly: così Milano prova a rialzarsi La Gazzetta dello Sport

Milan a Roma per la Lazio (senza tre big) e... per Zaniolo TUTTO mercato WEB

Stasera il big match dell'Olimpico. I tempi di recupero del capitano biancoceleste. Graditi ritorni in casa bianconera ...I rossoneri saranno privi di Theo Hernandez nel posticipo di domani sera contro la Lazio, allo stadio Olimpico alle 20.45. L’obiettivo è di recuperarlo per la partita con il Sassuolo di domenica pross ...