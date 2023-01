Lazio-Milan | Milinkovic Savic | “Vittoria meritata Scudetto? Perché no”

...- 12 dal Napoli capolista e a una sola lunghezza di distanza dal terzetto formato proprio da, ..., Pioli su scudetto, Zaniolo e Ibrahimovic Sono ora 12 i punti di distanza dal Napoli ......30 Bologna - Cremonese 1 - 1 20:45 Inter - Empoli 0 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:15 Fulham - Tottenham 0 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Valencia - UD Almería 2 - 2 CALCIO - SERIE A 20:45...

Milan, che figuraccia! La Lazio ne segna 4 senza Immobile, rossoneri cancellati La Gazzetta dello Sport

Serie A, Lazio-Milan 4-0: Sarri travolge Pioli, Napoli sempre più in fuga - Sportmediaset Sport Mediaset

MN - Lazio-Milan, squadra sotto il settore ospiti a fine partita. I tifosi rossoneri applaudono... Milan News

Lazio-Milan, Di Bello ferma Luis Alberto e chiede scusa: "Ho sbagliato" Corriere dello Sport

(Adnkronos) – “Sono tante le cose che non funzionano: aspetto mentale, tattico…”. Il Milan viene travolto dalla Lazio, inanella la quinta partita consecutiva senza vittorie e, in piena crisi, dice ...Il sogno Champions continua per la Lazio. Bellissima gara dei biancocelesti che all’Olimpico hanno steso il Milan grazie alle reti di Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe ...