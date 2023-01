Lazio-Milan | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tuttosport

Commenta per primo Gli ultimi precedenti tra, gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A , l'ultima nel girone d'andata....30 Bologna - Cremonese 1 - 1 20:45 Inter - Empoli 0 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:15 Fulham - Tottenham 0 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Valencia - UD Almería 2 - 2 CALCIO - SERIE A 20:45[themoneytizer id=”99064-6] Ora più che mai conta vincere. Per dare un segnale al campionato e sfruttare la penalizzazione della Juventus rilanciando la candidatura per un posto in Champions League.Un ultimo sforzo per chiudere al meglio il girone d'andata. Tanto passa in questo Lazio-Milan con la possibilità di agganciare l'Inter al terzo posto e portarsi a meno uno proprio dai rossoneri, unita ...