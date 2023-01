Lazio-Milan | le pagelle di CM | Zaccagni è perfetto Pioli affonda con i suoi dogmi | Calabria e Leão non pervenuti

(Di martedì 24 gennaio 2023)4-0Provedel 6: sicuro su una conclusione dalla distanza di Tonali e nelle uscite alte. Brividi sulla punizione di Bennacer in av...

: il commento della partita .: le pagelle dei biancocelesti .: le pagelle dei rossoneri . La pagella dell'arbitro . Serie A, classifica e prossimi impegni del ...ROMA - Episodio curioso durante la sfida tra. Al 53' l'arbitro Di Bello ferma il gioco per fischiare un calcio di punizione a favore della, sanzionando un intervento di Kjaer su Felipe Anderson. L'intervento del direttore di ...

Lazio-Milan 4-0: poker biancoceleste, Sarri vola terzo Corriere dello Sport

Serie A, Lazio-Milan 4-0: Sarri travolge Pioli, Napoli sempre più in fuga - Sportmediaset Sport Mediaset

Disastro dei ragazzi di Pioli | Video gol Lazio-Milan 0-4, highlights e sintesi partita MilanoToday.it

Serie A: in campo Lazio-Milan 1-0 DIRETTA e FOTO Agenzia ANSA

Notte fonda Milan. Rossoneri umiliati dalla Lazio, quattro reti a zero divise equamente per i due tempi. L'impressione è che la squadra sia totalmente sconnessa, come se fosse ...Un poker schiacciante della Lazio sul Milan nel match numero 18 diretto da Marco Di Bello con i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Brindisi si aggiorna così a ...