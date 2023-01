Lazio-Milan | le incornate di Ambrosini e la tripletta di Shevchenko

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023): tra ladie lediMartedì 24 gennaio, alle ore 20.45,si affronteranno nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Un match che ha sempre regalato sfide emozionanti e che tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000 è stata importante per la lotta scudetto. Diversi i protagonisti che si sono contraddistinti in questo match ma in questo articolo vi parleremo di due match che hanno avuto come protagonisti. Il primo è datato 3 ottobre 1999 che finì con un pareggio per 4-4 mentre il secondo 29 febbraio 2004 con i rossoneri che espugnarono l’Olimpico per 0-1. Tornando al match più datato, quella fu la prima sfida dopo ...