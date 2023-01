Lazio-Milan 4-0 | poker biancoceleste e rossoneri k o

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Latravolge ilper 4-0 nel posticipo della 19esima giornata della Serie A. I biancocelesti salgono a 37 punti, agganciano l'Inter e la Roma portandosi a -1 dai. Il Napoli, capolista a 50 punti, può cucirsi lo scudetto con mesi di anticipo visto il vantaggio di 12 lunghezze sul, che all'Olimpico dice addio alle ambizioni tricolori. LA PARTITA - Pioli, tecnico dei campioni d'Italia, si affida a Giroud come punta centrale con Dest al posto dell'indisponibile Theo Hernandez sulla corsia di sinistra. Messias, Brahim Diaz e Leao confermati sulla trequarti. Sarri dall'altra parte manda in campo il tridente con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni confermando Milinkovic-Savic e Luis Alberto in mezzo al campo. Al 4'subito in vantaggio: cross basso di ...