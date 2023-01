leggo.it

Numero 77 sulle spalle e 200 presenze centrate contro il Bologna in Coppa Italia. Sesta stagione con laper Adam, nazionale montenegrino, che nel suo curriclum biancoceleste oltre a 10 gol e 14 assist può vantare una Coppa Italia (2 - 0 contro l'Atalanta) e due Supercoppe italiane nel ...La, dopo le vittorie con Sassuolo e Bologna in Coppa Italia, vuole dare seguito ai risultati ... si tratta di Adam, Nicolò Casale e Danilo Cataldi . In caso di ammonizione questi tre ... Lazio, Marusic: «Il Milan si può battere, serve una partita perfetta» ESCLUSIVA La Lazio invece potrebbe agganciare al terzo posto Inter e Roma ... In difesa l'ex Romagnoli accanto a Casale (in vantaggio su Patric), sulle fasce Lazzari e Marusic. Pioli perde Theo Hernandez, ...Serie A, Lazio-Milan: le probabili formazioni di Sarri e Stefano Pioli per il big match di campionato. Assente Theo Hernandez nei rossoneri.