(Di martedì 24 gennaio 2023) "Duecento presenze con questo club, che". Ha aperto così la sua chiacchierata con Leggo il difensore dellaAdamche dopo il successo agli ottavi di Coppa Italia ha festeggiato anche personalmente un importante obiettivo raggiunto. " Mi alleno sempre al massimo per ...

"Duecento presenze con questo club, che orgoglio". Ha aperto così la sua chiacchierata con Leggo il difensore dellaAdamche dopo il successo agli ottavi di Coppa Italia ha festeggiato anche personalmente un importante obiettivo raggiunto. " Mi alleno sempre al massimo per poter giocare ancora tante ...... allenatore della, ha diramato la lista dei convocati. Portieri: Provedel, Maximiano, Adamonis. Difensori: Casale, Fares, Hysaj, Lazzari,, Patric, Radu, Romagnoli. Centrocampisti: Basic,...

Lazio, Marusic: “200 volte biancoceleste, che orgoglio” Virgilio Sport

FORMELLO - Lazio, Lazzari e Marusic sulle fasce. Il Mago non molla la maglia La Lazio Siamo Noi

Lazio, Marusic: “Contento del mio traguardo. Questa sera servirà concentrazione” Cittaceleste.it

Lazio, intervista esclusiva a Marusic: «Il Milan si può battere, serve una partita perfetta». Stasera su Leggo leggo.it

Lazio - Milan, Marusic: "Sono orgoglioso di questo traguardo. Oggi dovremo..." La Lazio Siamo Noi

Il big match tra Lazio e Milan chiude il diciannovesimo turno di Serie A. I biancocelesti sono tornati alla vittoria dopo un pareggio e due sconfitte, superando il Sassuolo per 0-2 in trasferta. Per..Roma, 24 gen. – (Adnkronos) – L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista del big match di stasera all’Olimpico contro il Milan. Ancora assente l’attaccante Cir ...