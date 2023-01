ROMA - È un nuovoAlberto quello visto nelle ultime settimane. Accantonate le voci di mercato che lo volevano lontano dalla, ha riguadagnato posizioni tornando un titolare inamovibile. Sarri lo dice da tempo:...Commenta per primo Oltre le parole di Sarri in conferenza stampa , in vista di- Milan arrivano anche le dichiarazioni diAlberto ai media ufficiali biancocelesti . Il centrocampista spagnolo è stato più volte elogiato dal tecnico toscano nelle ultime settimane. Lui ...

Lazio, Luis Alberto come un nuovo acquisto: ecco perché Corriere dello Sport

Lazio, Luis Alberto è rinato: “Si parla troppo di me e Sarri. Ecco cosa penso” Corriere dello Sport

Lazio, Luis Alberto: "Si parla troppo spesso del mio rapporto con il mister, io penso a lavorare" TUTTO mercato WEB

Lazio, Luis Alberto: “Felice di indossare questa maglia. Domani sarà dura” Cittaceleste.it

Lazio, capitolo uscite: il punto su Luis Alberto, Hysaj e Basic Calciomercato.com

Il Mago pronto per giocare contro il Milan e non si pone limiti: “Sarà sfida dura, loro sono i Campioni d’Italia” ...Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Lazio e Milan per il match di stasera: LAZIO: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, ...