Corriere dello Sport

Lo staff medico dellanon ha fatto trapelare previsione sui tempi.Manca poco alla notte che secondo una tradizione antica nel nostro Paese è tra le più magiche e misteriose, sempre attesa con grande. Giovedì 5 gennaio, alle 17:00 , i più piccoli sono invitati al Teatrino animato della Befana , con racconti, sorprese e doni per rendere l'attesa ancora più magica! La partecipazione è ... Lazio in trepidazione: in arrivo il controllo per l'infortunio di Immobile E' previsto tra oggi e domani. Lo staff medico biancoceleste non ha fatto sapere con certezza quando: i dettagli ...Lalaziosiamonoi.it CALCIOMERCATO LAZIO - Mentre la Lazio di Maurizio Sarri è in trepidazione per quel che ne sarà del calciomercato, la Primavera sta regalando grandi gioie. Nuovi innesti a più non po ...