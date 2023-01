Lavrov in Africa tra interessi e narrazione

Leggi su formiche

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il ministro degli Esteri russo, Sergei, è partito per una visita articolata all’interno del continenteno. Un tour in cui ha già toccato il Sud, per poi muoversi verso Eswatini, Botswana, Angola, Tunisia, Mauritania, Algeria e Marocco (non è stata diffusa, anche per ragioni di sicurezza, un’agenda ufficiale). Un viaggio che inizia nei giorni in cui diversi alti funzionari statunitensi hanno visitato il continente – tra questi la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, e prima ancora la sottosegretaria di Stato Victoria Nuland, appuntamenti che hanno messo in attività operativa il vertice sull’ospitato a dicembre alla Casa Bianca. Non è da escludere che questo rinnovato interesse statunitense al continente non sia tra le ragioni che hanno contribuito all’ideazione, in questo momento, del tour – ...