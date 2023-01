Lavoro | Sarracino Pd | ' ferma opposizione al governo su maggiore precarietà'

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Prosegue la strategia di attacco ai diritti dei lavoratori delMeloni che ha scelto la strada, iniziata già con la legge di bilancio, di unae flessibilità del". Così il deputato del Pd, Marco. "Una netta inversione di tendenza rispetto al percorso che era stato avviato con lo scorsoche puntava, dialogando con le parti sociali, ad interventi per rendere più vantaggiosi i contratti stabili rispetto a quelli precari. Se si dovesse proseguire su questa strada troveranno unada parte del Partito Democratico al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali".

