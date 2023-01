Lavoro | Record di Dimissioni

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 24 gennaio 2023) Cause dell’aumento dellein Italia Il mondo delin Italia sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti e incertezze, con un aumentodelle. Secondo i dati più recenti, nel solo periodo tra gennaio e settembre 2022, sono state presentate oltre 1 milione e mezzo di. Ma cosa sta causando questo aumento delle? E quali sono le conseguenze per il mercato delitaliano? Il primo fattore che sta contribuendo all’aumento delleè la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. Con l’aumento del numero di licenziamenti, molti lavoratori si trovano in una situazione di incertezza e precarietà, e scelgono di dimettersi per cercare nuove opportunità. Inoltre, con la ripresa ...