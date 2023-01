L’appetito vien ballando… il tango!

Leggi su linkiesta

(Di martedì 24 gennaio 2023) Quella degli italiani per l’Argentina è un’“attrazione fatale” che inizia nella seconda metà dell’Ottocento con la “grande migrazione” avvenuta tra il 1870 e il 1930, ma che, complice la vicinanza culturale dei due Paesi, è proseguita fino agli anni Settanta e non si è ancora arrestata. Oggi oltre il 50% degli argentini ha origini italiche e la comunità degli italo-argentini è la più numerosa al mondo con più di un milione di italiani (“tanos”, dal nomignolo nato come abbreviazione di “napolitanos” e utilizzato nell’Ottocento per indicare indistintamente gli immigrati italiani) residenti nel Paese, di cui più della metà concentrati nella capitale Buenos Aires. Ma oggi, per uno strano meccanismo di affinità elettive, anche chi è rimasto in patria sente il richiamo di questa terra distante 11 mila chilometri e cerca di viverne il fascino (seppur d’importazione). Spirito caliente… da ...