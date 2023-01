L’appello a Messina Denaro dalla clinica di Palermo | «Stai morendo | non manca molto | parla»

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023) È un appello accorato quello lanciatoresponsabile legale dellaLa Maddalena di, Alessia Randazzo, diretto all’ex paziente della struttura, Andrea Bonafede, alias Matteo, che per circa due anni è stato curato dai medici palermitani per un tumore. Sui social, Randazzo si rivolge al boss mafioso chiamandolo con il nome che aveva usato quando frequentava l’ospedale oncologico: «Al signor Andrea Bonafede avrei da dire una sola cose: se facendoti prestare una vita che non meriti, nel cammino della malattia ti fossi specchiato in ognuno dei tuoi errori, adesso». Secondo Randazzo, come già aveva anticipato un oncologo della stessa struttura nelle ore successive all’arresto del boss, aresterebbe poco ...