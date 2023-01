L' appannamento del Milan è un problema di guide in campo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Deldi Pioli abbiamo ammirato in questi anni la spensieratezza, il coraggio, quella sensazione che, in certi momenti, la squadra si muovesse un pochino sollevata da terra, leggera, felice. Questo però ci ha fatto forse perdere di vista il grande carattere di un gruppo sempre capace di rialzarsi dopo le batoste, di reagire ai periodi difficili con grandi exploit. Nella stagione 2020-2021, quando il ritorno in Champions League rischiava di sfumare con le sconfitte contro Sassuolo e Lazio, ilha vinto tre partite di fila segnando 13 gol (di cui 3 alla Juventus a Torino) e subendone zero, e ancora, dopo l'incredibile pareggio contro il Cagliari che poteva vanificare tutto di nuovo, i rossoneri hanno conquistato la qualificazione europea vincendo 2-0 a Bergamo. Nell'anno dello Scudetto, poi, ai quattro punti persi contro Salernitana e Udinese ha ...