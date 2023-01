Rai Storia

E nel frattempo a parlarne è direttamente Federicodi Alex Meret , nel corso di un'intervista ai microfoni di Rai Sport: "Stiamo parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono ...Come confermato dallo stessodel calciatore,la volontà di De Vrij sarebbe quella di continuare l'esperienza agli ordini di Inzaghi . La dirigenza nerazzurra, allo stesso modo, non ... Federico Pastorello a ''Calcio Totale'': ''De Vrij vuole l'Inter, ma gli ... Federico Pastorello, l'agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha parlato del suo assistito a ”Calcio Totale”, trasmissione in onda su Rai Sport ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...