(Di martedì 24 gennaio 2023) Ultima apparizione pubblica da premier per: la prima ministra neozelandese che ha annunciato le sue dimissioni la settimana scorsa perché, ha detto, non ha più energia.ha ...

Ultima apparizione pubblica da premier perArdern: la prima ministra neozelandese che ha annunciato le sue dimissioni la settimana ... ma mi dispiacerebbe che il miofosse visto come una ...La premier neozelandeseArdern ha lasciato il suo incarico ringraziando "per avere avuto questo meraviglioso ruolo per tanti anni" e ha smentito che il suosia dovuto alla pressione dei pesantissimi attacchi ...

L'addio di Jacinda Ardern: grata per tutto l'amore - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Dall'ascesa all'addio, la parabola di Jacinda Ardern AGI - Agenzia Italia

L'addio di Jacinda Ardern: grata per tutto l'amore Libero Tv

Il discorso di dimissioni commosso (e commovente) di Jacinda Ardern Dario D'Angelo

Il Tesoro di Meloni | Prima Ora di Venerdì 20 gennaio 2023 Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Per l'ultimo impegno ufficiale, la neozelandese ha visitato un luogo simbolo dei movimenti indigeni del Paese, indossando un mantello tradizionale. Con lei il successore Chris Hipkins ...