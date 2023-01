Il Foglio

Basti pensare che, nel 2019, un sondaggio di YouGov mostrava la"ambiente" per la prima volta ... anziché dargli legittimità politica e aprire tavoli di confronto, l'esecutivo disi sta ...... come per non farsi risucchiare dalla politica romana, in cui però vanta viva. Senza dubbio stupisce trovare, fra coloro che con lahanno piena intesa, pure due ministri. Sono Guido ... La "voce" di Meloni. La premier ha un problema di comunicazione a Palazzo Chigi A tre mesi dalla nascita del governo resta indefinito il ruolo del portavoce della premier e del responsabile dell'ufficio stampa. Stampa estera infuriata: "Non riescono a comunicare" ...Forse, se dipendesse da lei, Giorgia Meloni procederebbe davvero in solitudine. La realtà è diversa, non soltanto perché deve adattarsi a due alleati politici scomodi, litigiosi, insofferenti e sotto ...