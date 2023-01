La vita in televisione di Francesca Fialdini | la radio | i libri | lo Zecchino D’Oro e il Premio Campiello

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il mondo delladiè quello legato alla cultura, all’intrattenimento e alla divulgazione. Dopo le sue prime esperienze suVaticana, oggi è uno dei volti più amati in Italia del piccolo schermo. Madrina delloe voce autorevole del, la carriera diè in continua ascesa. Chi ènasce a Massa nel 1979. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione a “La Sapienza” di Roma, inizia la sua esperienza lavorativa nelgiornale diVaticana nel 2004 e lavora in redazione per la sezione esteri. ...