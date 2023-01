La UEFA pronta a prendere provvedimenti | il Chelsea la squadra sotto accusa

Leggi su rompipallone

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non si placano le polemiche relative al calciomercato ed agli squilibri economici evidenti presenti tra le varie leghe europee, con la Premier League, in primis su tutte, che regna incontrastata riguardo alla capacità di spesa nell’acquisto di giocatori. Stando a quanto riportato dal Times Sport, laha intenzione di porre rimedio ad escamotage utilizzati dalle squadre per ammortizzare il costo del giocatore in più esercizi e gravare così molto meno sul bilancio annuale. Il“punito” dalla, pronte nuove misure per arginare il problemaMudryk calciomercato Tutto nasce dall’acquisto di Mudryk da parte delper 110 milioni di euro, cifra record per il mercato di gennaio. Il problema però non è nella cifra spesa quanto nella durata del contratto offerta al ...