La Tv dei 100 e uno di Piero Chiambretti in tv | quando inizia | orario | ospiti e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023) È tutto pronto per la nuova trasmissione condotta da Pietrosu Canale 5, La Tv dei 100 e Uno. Un programma, il cui titolo è un espresso richiamo al cartone animato della Disney ‘La Carica dei 101’ nel quale i bambini saranno protagonisti e in più ci sarà lui, il conduttore, con il quale interagiranno. View this post on Instagram A post shared by(@) In cosa consiste il nuovo programma televisivo “Non è un talent – spiegache è anche l’ideatore dello show – non c’è giuria, non c’è gara, non c’è giudizio e non ci sono vip che danno voti alzando le palette, perché non ce n’è bisogno. Se a 6-10 anni d’età arrivano in tv in prima serata e si esibiscono, ciascuno con il proprio talento, vuol ...