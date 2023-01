La troupe di Fuori dal Coro aggredita a Castel Volturno | «Chi ti manda? Ti apro la testa» video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) Aggressione alladidal, mentre stava realizzando un servizio sui beni confiscati alla mafia e tornati in mano alla criminalità. In particolare, i giornalisti si trovavano a, in provincia di Caserta, dove si erano recati per chiedere conto di un immobile occupato benché sotto sequestro. In un’anticipazione della puntata, che andrà in onda stasera, trasmessa da Mattino 5 si sente uno degli occupanti dire al giornalista Andrea Ruberto «tu chi c…o sei?» e, ancora, «chi ti?», per poi minacciarlo: «Tila». In un’altra clip, postata sui social della trasmissione di Mario Giordano, si vede un uomo scagliare un calcio contro il giornalista, intimandogli di cancellare il. Poi l’uomo si ...