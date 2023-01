La storia fuorviante di Moderna e il vaccino anti Covid pronto «prima che si diffondesse il virus»

(Di martedì 24 gennaio 2023) «: avevamo ilche ci fosse il» titola inpagina La Verità nell’edizione del 20 gennaio 2023, il tutto basandosi su una dichiarazione che avrebbe rilasciato il CEO della società Stéphane Bancel a Davos nel corso di un’intervista a CNBC. Una narrazionein realtà nota, già diffusa nel 2021 a seguito di un altro episodio, che aveva innescato nei lettori l’idea che ci fosse un complottodella diffusione del Sars-Cov-2. L’articolo, in realtà, contiene alcuni elementi chiave che permettono di comprendere una parte del contesto. Per chi ha fretta Si sostiene chestesse lavorando a un-19ancora ...

Una narrazionein realtà nota, già diffusa nel 2021 a seguito di un altro episodio, che aveva innescato nei lettori l'idea che ci fosse un complotto prima della diffusione del Sars - Cov - ......per i diritti umani o settori di opinione pubblica e presenta un quadro profondamente... ma gli attuali livelli di repressione in Egitto non hanno precedenti nella suamoderna", ...

La storia fuorviante di Moderna e il vaccino anti Covid pronto «prima ... Open

Vino sì, vino no Coldiretti punta su storia, educazione e scienza ... Gazzetta D'Asti

Etichette killer, Reale: ''Da organi europei messaggi fuorvianti'' LecceSette

ITALIANI . ITALIANI ALL'ESTERO - GIORNATA DELLA MEMORIA ... ItaliaLavoroTv

Stati Uniti - Europa. Politica: l’Atlantico comune | Attualità Il Regno

Il brano di Shakira contro Piqué è stato un successo. Non solo per la cantante, ma anche per i brand nominati che subito hanno approfittato di questa ...Non sono loro a incarnare la mafia di oggi. Ma nuovi boss dal profilo anonimo. Di queste nuove leve ben inserite nelle comunità del ricco e produttivo nord difficilmente troverete foto segnaletiche ne ...