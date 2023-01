“La stanno proteggendo” GF Vip 7 | scoppia il caso sulla concorrente | “Fatti gravi | non è giusto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sta facendo discutere molto l’infelice frase detta da Nicole Murgia mentre giocava a biliardo al GF Vip con Edoardo Tavassi. E il pubblico, soprattutto sui social, sta criticando tantissimo l’atteggiamento tenero del reality che non ha preso provvedimenti nei confronti della. Lo si è capito dopo che la stessa Murgia lo ha confessato a Giaele De Donà dicendo di essere stata “tranquillizzata” in confessionale. E allora vale la pena riavvolgere il nastro per capire bene cosa è accaduto in casa. Mentre giocava a biliardo Nicole Murgia ha pronunciato una frase ingiuriosa contro le persone affette da sindrome di down: “Se non fai buca, sei down”, dice l’attrice romana mentre si rivolge a Edoardo Tavassi che appena ascolta quelle parole si mette la mano davanti alla bocca, sgrana gli occhi e si allontana. Poi al termine della diretta di lunedì 23 gennaio, la ...