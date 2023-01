La scenografia di Sanremo 2023 – Foto e Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 24 gennaio 2023) LadiEcco svelata ladel Festival di, disegnata dall’architetto Gaetano Castelli. Ricca di luci, a dominare la scena sono i colori blu e bianco, ma soprattutto un enorme effetto cupola che sovrasta la scalinata e avvolge “a mo’ di protezione” l’intero palco del Teatro Ariston, con ai suoi piedi “allestite” le postazioni per la sezione ritmica da una parte e gli archi e il coro dall’altra a comporre l’orchestra. Unailluminata e imponente, quasi a presagire un’edizione “sfarzosa” del 73° Festival della Canzone Italiana. Dal punto di vista visivo, di grande impatto. A mostrala in anteprima è stato Amadeus in diretta questa mattina da Fiorello a Viva Rai2. In esclusiva per #VivaRai2 ? FUORI ORA la ...