La rivelazione di Nordio | “I sindaci Pd sono venuti a implorarmi…”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ha detto molte cose, Carlo. Ospite di Quarta Repubblica, il ministro della Giustizia ha toccato il tema dell’arresto di Matteo Messina Denaro, ha confermato la perfetta sintonia con Giorgia Meloni, ha chiarito la questione intercettazioni, ha assicurato che “la riforma della giustizia è una priorità di questo governo”. Anche se, a giudicare dalle prime reazioni di sinistra, magistratura e giornali, non sarà lavoro semplice. Il nodo intercettazioni Secondo il ministro, “le intercettazioni per quanto riguarda i fenomeni di terrorismo e mafia, non saranno toccate. E anche per quelle per i reati satellite, che posessere spie dei fenomeni, non vi saranno sostanziali modifiche”. Di cosa parliamo, per la precisione? Di reati molto specifici, come “la corruzione, la falsa fatturazione per operazioni inesistenti, con i quali si creano i fondi neri”. ...