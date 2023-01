La risata di Fedez sulla scomparsa di Emanuela Orlandi | «Non l’hanno mai trovata…» Sotto attacco sui social – Il video

(Di martedì 24 gennaio 2023) «Ah, questo è black humor?», «Imbarazzante», «Davvero pensava di essere divertente?». Sono solo alcuni dei commenti fatti dagli utenti indignati dalla “battuta” pronunciata dasu, la “ragazza con la fascetta”il 22 giugno del 1983 a Roma ecui vicenda la giustizia vaticana ha recentemente deciso di riaprire le indagini. Durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio, infatti, il rapper finisce per parlare con Luis Sal e il giornalista di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, dell’inchiesta riaperta dopo quasi 40 anni dal promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi sul caso delladella 15enne, figlia di un dipendente della Santa Sede. Nel corso della chiacchierata i tre fanno inoltre riferimento alla serie Netflix Vatican Girl di Mark ...

Il cantante e influencer scoppia quindi in unaquasi incontenibile, tanto da mettere in ...il giornalista Nuzzi - ospite della puntata - che prova ad abbozzare descrivendo l'uscita dicome ...'Innanzitutto possiamo dire Non l'hanno trovata', ha detto. L'intenzione era quella di ... Una battuta scherzosa, seguita da unacompletamente fuori luogo che ha indignato i social e che ...

"Lo ringrazio per lo spazio ma mi è dispiaciuto sentirlo ridere", così Pietro Orlandi commenta la risata di Fedez sul caso della ragazza ...