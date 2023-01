La prof impallinata zittisce Littizzetto Però adesso la smetta

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 24 gennaio 2023) Se è vero che un minimo di buon senso da spendere ci resta, la sortita di Lucianina per il sociale dei bulli non poteva che mettere (più o meno) tutti d’accordo: sostenere che se unaprende una sventagliata di pallini di gomma in faccia, la colpa bene o male è sua perché “non empatica”, è stata talmente sciocca da avere davvero ricompattato un paese. Al di là delle posizioni politiche in cui si è inevitabilmente declinata la reazione, c’è da dire che il donmilanismo littizzettiano con 60 anni di ritardo non poteva che imbarazzare pure la sinistra televisiva, in emorragia di voti anche e soprattutto fra i docenti, che si sentono, e a ragione, vessati, irrisi, ingannati dopo due anni abbondanti di prepotenze stataliste. Con la malagestione pandemica sono loro ad avere pagato uno dei prezzi più alti: costretti alla dad, che è pura alienazione senza costrutto, ...