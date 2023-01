“La porta rossa 3” anticipazioni episodi 5 e 6 | Anna riceve uno strano messaggio

Leggi su velvetmag

(Di martedì 24 gennaio 2023) Penultimo appuntamento per La3, in onda mercoledì 25 gennaio in prima serata su Rai Due: ecco cosa vedremo. Mentreè sulle tracce del responsabile del blackout, il rapport tra Cagliostro e Vanessa è sempre più in discussione dopo le recenti novità: ecco le. Terzo e penultimo appuntamento in arrivo per La3, la stagione finale della nota serie con Lino Guanciale, Gabriella Pession, Valentina Romani e Pierpaolo Spollon. La scorsa settimana ha tenuto incollati poco più 1.4 milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo, pari al 7.7% di share. Risultati non propriamente eclatanti, dovuti anche alla mancanza di una promozione effettiva e al debutto, a quattro anni di distanza dalla precedente stagione, dei nuovi ...