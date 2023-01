La Polonia avverte l' Ue sui Leopard all' Ucraina | Chiederemo rimborso

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lachiederà all'Ue un risarcimento per il costo dei carri armati2 che vuole inviare all'. Il premier Mateusz Morawiecki: "Sarà un'altra prova di buona volontà"

La Polonia invierà i tank all'Ucraina. La Germania è costretta a cedere le pressioni degli alleati occidentali sulla difesa di Kiev.Di fronte all’ennesimo tentennamento di Berlino, Varsavia ha deciso che invierà i suoi carri armati Leopard anche senza il necessario via libero tedesco. Gli Stati Uniti non escludono di mandare i tan ...