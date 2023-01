La Polonia alza la pressione sulla Germania | «Chiesta formalmente autorizzazione all’invio dei Leopard 2 a Kiev»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Laha chiestoallal’al trasferimento dei suoi carri armati2 allUcraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz B?aszczak, oggi martedì 24 gennaio. «Faccio appello alla parte tedesca perché si unisca alla coalizione dei Paesi che sostengono l’Ucraina con i tank2. Questa è una causa comune per tutti noi, perché in gioco è la sicurezza dell’Europa intera», ha scritto il ministro su Twitter. su Open Leggi anche:delusa sui carri armati Ue: «Ce ne servono centinaia, non 20». Il Cremlino minaccia: «Schiacceremo le armi occidentali» Ucraina, l’annuncio del ministro della Difesa: «Ci addestreremo inall’uso dei» Ramstein, la ...

Di fronte all’ennesimo tentennamento di Berlino, Varsavia ha deciso che invierà i suoi carri armati Leopard anche senza il necessario via libero tedesco. Gli Stati Uniti non escludono di mandare i tan ...Il ministro degli Esteri tedesco Baerbock: Berlino non blocca l’invio di carri armati da parte di altri Stati. Il russo Lavrov: la guerra con l’Occidente non è più ibrida ma quasi reale ...