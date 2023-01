La Movida Spagna 1980-1990 | la mostra fotografica a Roma

(Di martedì 24 gennaio 2023) Al Museo diin Trastevere è in corso ladell’artista Miguel Trillo. Dal titolo emblematico, Laracconta il periodo che segue ai quarant’anni di dittatura. La costruzione di unademocratica, dove i giovani si ‘godono’ il nuovo regime di libertà. Sono oltre 60 le fotografie che compongono laLa. Le creazioni sono ad opera del fotografo e artista Miguel Trillo e l’esposizione è curata da Héctor Fouce. Racconta gli Anni ’80 e il movimento culturale noto come La, insieme a tutte le sue conseguenze dal punto di vista sociale e politico. ...

I 'ritratti calmi di notti inquiete', con cui il fotografo Miguel Trillo ha voluto raccontare gli anni della prima post Franco e ...

Emozioni - e anche batticuore - in primo piano nell’agenda culturale del fine settimana capitolino. Dal teatro all’arte, sono tanti gli appuntamenti da non perdere. TEATRO.La Movida. Spagna 1980-1990, la prima mostra in Italia del fotografo e artista Miguel Trillo, sarà esposta al Museo di Roma in Trastevere dal 20 gennaio al 30 aprile 2023.