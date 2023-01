La morte di Luana | caccia al tesoro dello sciamano | Una fortuna arrivata negli ultimi mesi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Interrogato il capo del gruppo esoterico ed ex fidanzato della donna trovata senza vita nel suo appartamento di Monte Mario insieme alla madre, deceduta almeno venti giorni prima: “Non ne so nulla. Non ero cosi legato a lei”

Sentito oggi dagli inquirenti Paolo Rosafio, ex fidanzato diCostantini, la 54enne trovata morta venerdì scorso assieme alla madre, Elena Bruselles, di ... mentre ladella figlia sarebbe più ...TAURISANO/LECCE - Si infittisce il giallo sulle due donne ritrovatenell'appartamento del quartiere Monte Mario, a Roma. Ad aprire ultreriori squarci su una ...mesi ha vissuto in casa di... Le sette esoteriche, l'ex fidanzato sciamano, la cocaina: l'indagine sulla morte di Elena e Luana Costantini a Roma Ascolta l'articolo Sentito oggi dagli inquirenti Paolo Rosafio, ex fidanzato di Luana Costantini, la 54enne trovata morta venerdì scorso assieme alla madre, Elena Bruselles, di 83anni, in un apparta ...Chi indaga sta cercando di ricostruire cosa sia successo nell'appartamento di Monte Mario, dove sarebbe stato trovato materiale compatibile con un rito di magia nera ...