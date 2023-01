La modella curvy Christine e il disagio in aereo | “Cinture troppo corte La grassofobia esiste”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 24 gennaio 2023) Prendere l’versione “” non è facile. Per capirlo basta guardare il video di, che si è trovata di fronte a una situazione imbarazzante. È salita sull’come tutti i passeggeri, ma poi al momento di allacciare ledi sicurezza come da protocollo, la 22ennedi Milano non riusciva infatti ad allacciarle, perché risultavano, non pensate per chi ha qualche chilo in più rispetto agli altri. A differenza di quanto accaduto a un’altraqualche tempo fa che non solo non ha potuto partire, ma si è anche sentita dire di essere “grassa per il suo posto”,quel volo lo ha preso, ma ha immortalato la scena col suo ...