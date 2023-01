La Mata Leao fa suo il big match | Avellino Boars ko 42-35

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria in tre gare per laBenevento nel campionato Uisp. Sul parquet del Pala Parente i sanniti di coach Marrone hanno battuto 42-35 nel bigl’, una delle formazioni più accreditate alla vittoria finale. Buon avvio dei giallorossi, costretti a fare a meno all’ultimo minuto di Antonio Puzio. Il primo quarto si chiude sul 14-6 con tanti segnali positivi per i padroni di casa che però subiscono il ritorno degli irpini nel secondo periodo. Qualcosa non va soprattutto nel fondamentale dei tiri liberi con sole due trasformazioni dalla lunetta. Di contro le medie al tiro risultano irrisorie da una parte e dall’altra, fattore che tiene basso il punteggio fino all’ultimo istante. Il terzo quarto è una gara a scacchi tra le due panchine. Da un lato ...