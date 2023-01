La mamma di Onestini arriva al GF Vip come un fiume in piena | bordata a Nikita | “meritavi di essere portata a letto e poi scaricata…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non si parla d’altro in queste ore in rete. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e Alfonso Signorini ha ben pensato di fare una sorpresa a Luca. Per l’ex tronista di Ued èta sua madre che gli ha dedicato solo dolci e belle parole. Parole che hanno L'articolo proviene da KontroKultura.