La Legge di Lidia Poet | Matilda De Angelis è la prima avvocata di Italia per Netflix

(Di martedì 24 gennaio 2023) Scarpetta, De, PasinoDePoët, ladonna inad entrare nell’Ordine degli Avvocati, nella nuova fiction. LadiPoët debutterà il 15 febbraio 2023 e si propone di rire in chiave light procedural una storia vera. Nel cast,Denel ruolo della protagonista, ed Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis. Pier Luigi Pasino è Enrico Poët, fratello di, mentre Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill sono rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia. Dario Aita è Andrea Caracciolo. La serie, in 6 episodi, è diretta da Matteo Rovere e Letizia ...

Una nuova serie televisiva che racconta la prima donna ad essere ...Matilda De Angelis interpretaPoët nella nuova serie Netflix, intitolata LadiPoët . L'attrice bolognese, 27 anni, si cala nel ruolo della prima donna in Italia a essere entrata nell'ordine degli Avvocati. La serie, ambientata a Torino, debutterà il 15 febbraio ...

Matilda De Angelis è Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell'Ordine degli Avvocati, nella nuova fiction Netflix. La legge di Lidia Poët debutterà il 15 febbraio 2023 e si propone di rileg ...