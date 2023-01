La Juventus in questi anni è stata raccontata come la storia della bidella emigrante

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 gennaio 2023) C’è un problema gigantesco in Italia. Ovviamente ce n’è più di uno, ma quello a cui mi riferisco è trasversale e riguarda praticamente tutti gli aspettivita pubblica dello Stivale. Mi riferisco al modo superficiale, grottesco, distorto, a tratti incosciente e ben oltre il ridicolo, in cui si svolge il dibattito pubblico sui giornali, in tv e, di conseguenza, sui social media. Lo spunto per questa riflessione lo fornisce l’assurdità delle considerazioni lette in giro sullo scandalo che ha travolto la, ma per comprendere bene il contesto in cui ci muoviamo dobbiamo per forza sottolineare che l’Italia è il Paese i cui giornali si sono occupati per una settimana (sic) del presunto pendolarismo per 1.700 (millesettecento) chilometri al giorno di una bisull’asse Napoli – Milano. Una notizia talmente folle ed ...