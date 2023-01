... è curata dai bambini e dalle bambine che sparecchiano alla...prima fase di monitoraggio è prevista sul menù autunno -, ... Agenzia Terrioriale'Emilia - Romagna per il Servizio Idrico ...Mercoledì 25 gennaio alle ore 18, presso la Libreria'Acciuga in via Dronero 1 a Cuneo, si terrà la presentazione del libro 'liquido, La crisi climatica, le terre alte e ladella stagione dello sci di massa ' (ed. DeriveApprodi, 2023) ...

«La fine dell'inverno», nel nuovo singolo il viaggio dell'anima di Ninfea L'Eco di Bergamo

Ninfea pubblica il nuovo singolo La fine dell'inverno: il video Spettacolo.eu

“La fine dell'inverno” è il nuovo singolo della lametina Ninfea Il Lametino

Meteo: giorni della Merla, saranno davvero i più freddi dell'inverno La tendenza per il 29-30-31 Gennaio iLMeteo.it