La disinformazione contro l’elettrico

(Di martedì 24 gennaio 2023) Titola ByoBlu: BRUTTE NOTIZIE PER LE AUTO ELETTRICHE: CROLLA IL PROGETTO “GREEN”? L’articolo, a firma Arianna Graziato, comincia così: Il progetto green dell’Occidente sembra destinato a fallire. Primo tassello a crollare: le auto elettriche. Sono tre le notizie che in questi giorni mettono in crisi la narrazione mainstream: Il fallimento della fabbrica di batterie Britishvolt, che manda in fumo quasi 4 miliardi di sterline. La macchina elettrica a guida autonoma della Tesla, Project X, che ammette di non essere né pronta né sicura. Le dichiarazioni del capo della ricerca Toyota, Gill Pratt, che al WEF critica apertamente il mondo delle auto elettriche. Abbiamo pensato potesse essere utile inquadrare le tre notizie dando qualche informazione in più. Britishvolt La notizia è vera, la Britishvolt è un fallimento, ma questo cosa ha a che vedere con “il progetto green”? Il ...