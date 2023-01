La crescita del tifo organizzato nel calcio femminile

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sabato tre dicembre una delegazione ridotta della Curva Nord dell’Inter si è presentata sugli spalti dello Stadio Ernesto Breda per presenziare al derby d’Italia. Era la prima volta che accadeva una cosa del genere. Tutto è andato per il verso giusto fino a quando Barbara Bonansea non ha portato in vantaggio la Juventus. Da lì in poi isi della Curva Nord hanno iniziato a rivolgere cori contro la Juventus e la suaseria, e fin qui non ci sarebbe nulla di nuovo o strano, se non fosse che a un certo punto la curva nerazzurra, come riportato da Juventus News 24, si sia scagliata anche contro le giocatrici dell’Inter, all’urlo di un coro che diceva: “Noi le donne non le tifiamo”. Come poteva essere previsto, la pausa del campionato dovuta a Qatar 2022 ha causato un vuoto nelle domeniche calcistiche italiane a cui ...