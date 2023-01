La Commedia della Restaurazione e il teatro | la donna sul palco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il maggiore drammaturgo, William Congreve, nacque il 24 gennaio 1670. Tra le sue opere più celebri La Sposa in Lutto, da cui è tratto il detto: ‘’Il cielo non ha collere paragonabili all’amore trasformato in odio, né l’inferno ha furie paragonabili a unadisprezzata”. L’anniversariosua nascita è uno spunto per ricordare un periodo storico interessante, culla di una nuova produzione teatrale, nata in Inghilterra tra il 1660 ed il 1710. crediti: The British LibraryLe attività teatrali vennero infatti sospese dal 1642 al 1660; secondo l’ottica puritana di quegli anni, ilrappresentava la più peccaminosa tra le attività, culla di perdizione e distrazione per i fedeli. Fortunatamente il periodo di stasi durò meno del ...