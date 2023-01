La bufala delle 236 000 disdette DAZN annunciate da Sky TG24 per la Juve

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sta girando da alcune ore a questa parte uno screenshot in merito alle 236.000da Skyper il caso che ha coinvolto di recente lantus. La penalizzazione di 15 punti in classifica, infatti, ha innescato una reazione che ha indotto tanti sostenitori bianconeri a fare un passo indietro e a rinunciare ai propri abbonamenti alle tv a pagamento. Una forma di protesta silenziosa e civile, per esprimere il dissenso nei confronti della decisione arrivata venerdì scorso sulla questione plusvalenze. Tuttavia, ci sono divese cose che non tornano rispetto all’immagine che potete osservare ad inizio articolo. Come riconoscere la236.000da Sky ...