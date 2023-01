Le indagini degli inquirenti sul caso della morte dellaal Bambin Gesù si sono chiuse con la richiesta di rinvio a giudizio dei due specialisti che l'avevano in cura , Pietro Merli e Maria ...Avola - E' morta in seguito a un incidente stradale in Canada laavolese Elisa Mazzara. Trasportata in Italia con un volo speciale, è spirata in patria. Ieri i funerali nella chiesa Madre di Avola. La famiglia della giovane con grande generosità ha ...

Ferrara, muore nel sonno a 17 anni: i genitori lo trovano senza vita ... Fanpage.it

Muore nel sonno, la Procura dispone autopsia e test tossicologici ... Estense.com

17enne trovato morto nel suo letto il Caudino

La 17enne muore dopo il trapianto. Indagato Franco Locatelli ilGiornale.it

Ragazza 17enne muore dopo l'uscita dall'ospedale, indagini Agenzia ANSA

Lisa Federico è deceduta dopo un'operazione al Bambino Gesù di Roma: il presidente del Consiglio superiore di sanità è indagato per omicidio colposo ...L'ex coordinatore del Cts e primario di Oncoematologia è finito sotto inchiesta per la morte di Lisa Federico dopo un trapianto mal eseguito ...